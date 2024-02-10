一名男網友分享，今年去女友家拜年，是他第一次見女友的爸媽，特地準備了烏魚子當新年禮物，見到女友爸媽也都聊得很愉快，怎料之後女友媽媽卻說他很沒禮貌，害他和女友大吵一架，事後詢問才知，竟然是因為他沒有包紅包給女友家的親戚小孩，讓他聽了超傻眼，無奈直呼，他根本不知道女友家有小孩，引起網友討論，不少人痛批女友的家長很奇怪，哪有人第一次見面就討紅包。

一名男網友近日在網路論壇「Zuvio」上分享，今年過年要去女友家拜年，這是他第一次與女友的爸媽見面，因此他很緊張，而他的爸媽知道這件事情以後，也提前替他準備了烏魚子，說可以送給女友的爸媽當作新年禮物。

男網友表示，到了女友家以後，他自認表現還不錯，全程都和女友爸媽有說有笑，怎料女友事後卻說「你沒包紅包給我家的小朋友，所以爸媽有點不爽！」讓原PO超級傻眼，因為他根本不知道女友家有小孩在，而且第一次去見家長就直接給紅包應該也很怪，何況他也有準備禮物，但女友卻不站在他這邊，還跟他大吵一架。

男網友說，他和女友吵架以後，不知道該怎麼辦，總不能再去女友家一次就為了給紅包吧？因此他只能先向女友道歉，並打電話給女友的媽媽道歉說「阿姨，真的很抱歉，我可能第一次這樣去拜訪家長，忘記習俗禮節要包紅包給長輩與小朋友。」女友媽媽這才鬆口說「下次要注意！否則會覺得你很沒禮貌。」讓原PO聽了很無奈。

貼文引起網友討論，「道歉什麼？女友有包給你家的小孩嗎？」、「第一次見面就叫人家包紅包這叫禮貌？八字都還沒一撇，憑什麼啊？」、「女友家人比較沒禮貌，你如果要吞下去，以後只能繼續忍」、「好可怕的人，哪有人第一次見面就討紅包」。