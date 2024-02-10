新北市長侯友宜今（10）日前往新北市板橋接雲寺拜年，他說，未來台灣挑戰越來越艱鉅，所以台灣一定要團結、要齊心面對國際情勢的艱難，他在新北市也會讓新北進步快速、讓國際看到新北永續發展，祝大家平安賺大錢，過一個幸福好日子。

今天是大年初一，侯友宜到慈惠宮、接雲寺、先嗇宮、義天宮參訪，其所到之處無不排起長長人潮，許多民眾早起排隊，就為了在農曆新年伊始領到侯友宜親手發放的討喜紅包。

「在這裡要跟全國民眾、新北市民說聲大家新年快樂、大家恭喜、大家平安、大家好」，侯友宜說，今天是大年初一，展望未來，台灣挑戰越來越艱鉅，「所以台灣一定要團結、要齊心面對對外國際情勢艱難」。

侯友宜說，他希望台灣永續、繁榮安定的走下去，「我在新北做市長，會幫新北市民所有要求的大小事全力以赴，讓新北進步快速、讓國際看到新北永續發展，我會用心打拚」，他也祝福台灣平安以外，希望大家平安賺大錢，過一個幸福好日子。

另外媒體問到侯友宜對於大龍峒保安宮抽出「上半年可能很辛苦，過程可能徒勞無功，最終仍會收穫經驗甚至是獲利」的中上籤，侯友宜說，相信每年台灣面對挑戰是越來越艱難辛苦，再次強調「但是只要我們同心齊力，再大困難都能贏得團結和最後平安順利，所以台灣風風雨雨走過前一年，面對未來我對台灣很有信心」。