許多企業會在農曆春節前發放年終獎金，犒賞員工一整年的辛苦，馬來西亞百萬網紅Boss Mario（楊文翔）身為兩家手機店鋪的老闆，卻在年前失蹤三天，原來他發不出年終給22位員工，跑到海邊空屋冷靜，後來被家人找到並送醫治療，目前已出院。

根據馬來西亞媒體《光明日報》報導，警方受訪表示，30歲網紅Boss Mario無力打理兩家手機店，因此發不出年終獎金給22名員工，內心充滿巨大的壓力，2月2日凌晨無預警失聯，家人隔日在海邊發現他平常駕駛的汽車，人卻下落不明，只好報警並在社交平台發出尋人啟事。

Boss Mario的哥哥在事發72小時後，在臉書貼出弟弟住院的照片，宣布已找到人，並將他送到醫院治療，感謝大家的協助。

警方證實Boss Mario是因為壓力大才被送到醫院，入院時身上並無明顯的傷口，目前已平安返家，此案也不涉及刑事成分。