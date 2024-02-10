俗話說「過年要穿新衣、戴新帽」，民眾大多會選擇紅色衣物討吉利。塔羅牌老師艾菲爾指出，每種顏色有不同寓意，每個星座都有適合的新年開運色，無論穿衣服還是配戴飾品，只要選對顏色，有助於轉運、招財或提升人緣。

▎牡羊座：紅色

代表熱情、活力和勇氣。增強自信和魅力，有助吸引財運和桃花。

▎金牛座：綠色

代表穩定、豐收和財富。增加財富和健康，也可平衡情緒和心靈。

▎雙子座：黃色

代表智慧、溝通和變化。提升學習和創意，還能拓展人際和機會。

▎巨蟹座：粉紅色

代表溫柔、愛情和家庭。增加感情和親情，也有療癒心靈和身體的作用。

▎獅子座：金色

代表尊貴、權力和光彩。提高地位和影響力，吸引目光成為焦點。

▎處女座：灰色

代表理性、細節和優雅。增強分析和規劃能力，展現出低調和優雅的風格。

▎天秤座：藍色

代表平衡、美感和協調。有助增加魅力和人氣，維持心境和關係和諧。

▎天蠍座：黑色

代表神秘、深刻和轉化。提升洞見和影響力，也可保護自己避免受負面能量的侵擾。

▎射手座：紫色

代表冒險、自由和靈性。增加旅遊和學習的機會，提升自身智慧與信念。

▎摩羯座：棕色

代表務實、穩重和成熟。可以提高事業和責任感，獲得展現實力及信心的機會。

▎水瓶座：白色

代表清新、創新和未來。有助增加靈感和想法，也可嘗試表達自己的個性和理想。

▎雙魚座：綠松石色

代表夢幻、浪漫和直覺。增強想像力和創造力，還能吸引愛情和友誼。