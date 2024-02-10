民眾黨主席柯文哲（中）大年初一到普天宮發送開運小紅包。（邱立雅攝）

大年初一民眾黨主席柯文哲返回新竹陪市長高虹安到普天宮參香發開運小紅包，祝福民眾「龍年發大財，財源滾滾來」，被問及回防新竹市否備戰2026年、是否推舉黃國昌、黃珊珊參選雙北市長？柯文哲對所有問題均四兩撥千金，唯獨小小埋怨爸爸沒有包紅包給他。

柯文哲10日當天一早先前往新竹城隍廟拜拜，柯媽何瑞英則在家中打掃，今年過年父親有包給孫子孫女紅包，不知道包多少，但沒有包給他。針對小年夜柯文哲在臉抒發布寫下清理心理空間的小年夜反省，是否有反省出什麼錯誤決定？柯文哲回覆：「大年初一不要講這個。」

此次柯文哲陪同高虹安參香祈福，是否要拚2026年任，本次選舉出現棄保效應，有無想法如何突破藍綠夾殺？柯文哲表示現在是2024年初，到2026年尾還很久。高虹安也表示目前以市民市政為優先，還沒思考屆時狀況以及各種競合關係。

初一當日柯文哲人在新竹、黃國昌在新北，是否表示是重點部屬縣市？以及黃國昌建議2026年民眾黨要在六都派人，新竹縣市及嘉義市也要，未來雙北市長是派黃國昌及黃珊珊出戰嗎？柯文哲表示每個地方都是重點部屬，至於黃國昌所言，每個人都可以表達意見，內部會再討論看怎麼做。選雙北市長要問當事人，「怎麼會問我？」

對於蔡璧如接台中市府顧問，柯文哲表示，蔡要留在台中，也是一個方法，高虹安則認為黨內同仁在各地深耕，跟台中市府合作都有加分效果，應以好事來看待。

近期國運籤出爐，顯示未來兩岸衝突加劇，是否要醒賴清德謹慎處理兩岸事務？柯文哲表示相信台灣民眾有智慧，關關難過關關過。