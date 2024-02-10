侯友宜今天親自解惑「幸福煲湯」裡面除了臉書提到冬粉、蛋餃、魚之外，還有冬耳，「祝福全台灣戶戶家家都可以幸福過好日子」。（柯毓庭攝）

新北市長侯友宜昨（9）日在除夕圍爐時親自下廚，為家人端上一鍋象徵金元寶意象的「幸福煲湯」，並在臉書貼出圍爐照片，讓大家好奇湯裡有什麼，侯友宜今天在前往板橋接雲寺時也親自解惑，指出湯內除了臉書提到冬粉、蛋餃、魚之外，還有冬耳，象徵圓滿順利。

侯友宜昨天在臉書貼出圍爐照，感謝家人一路以來的堅定相伴。他說，侯家的年夜飯必備一鍋鮮甜的冬粉蛋餃魚湯，想藉著象徵金元寶意象的「蛋餃冬粉年年有魚」幸福煲湯，祝福市民新的一年「吉龍舞春」。

今天侯友宜前往接雲寺拜年時，媒體詢問「幸福煲湯」內有什麼，侯友宜說，「幸福煲湯」就是圓圓滿滿，裡面除了臉書提到冬粉、蛋餃、魚之外，還有冬耳，「祝福全台灣戶戶家家都可以幸福過好日子」。

侯友宜說，他這輩子都在外面工作，「尤其在早年幾乎沒有除夕夜可以過，現在還有機會可以跟家人圍爐，我覺得非常幸福」，每個人都要以家庭為最主要中心，「家庭幸福我們才有未來」，他也感謝除夕夜仍需在外工作的同仁，以他們的辛苦換得台灣的平安。