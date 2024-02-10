10日上午副總統賴清德（前排右四）到慶安宮發紅包，基隆市議長童子瑋（前排左四）強調，未來有最懂基隆需求、最了解基隆的總統賴清德在中央，他們基隆市的公職議員團隊一定會全力以赴，擔任地方與中央的橋樑。（徐佑昇攝）

10日上午副總統賴清德（前排右五）到慶安宮發紅包，曾受賴清德鼓勵目前就讀東華大學的唐于田（前排右四），也送上信給賴清德表達感謝。（徐佑昇攝）

曾就讀基隆高中的唐于田（左）家境清寒，於考學測前父親往生，副總統賴清德與基隆市議長童子瑋曾於2022年6月至基隆高中探視唐，並贈送2本書和1台平板電腦鼓勵打氣，希望他未來善用工具好好學習。（徐佑昇攝）

去年1月副總統賴清德曾至基隆慶安宮發紅包，當時基隆市議長童子瑋發願，明年的農曆初一，希望賴清德之後以總統身分回來發紅包，而賴也順利當選。10日大年初一一早，賴清德回到慶安宮發紅包，民眾相當熱情擠爆現場，「總統好」的呼喊不絕於耳。賴清德表示，他是基隆的一分子，基隆的未來算他一份，往後希望透過鄉親的意見和大家合作一起建設基隆，不枉費大家對他的支持。

賴清德表示，今天以總統當選人的身分到慶安宮參拜，在此要誠懇謝謝基隆鄉親，因為有你們的支持，才能順利當選總統，另外也祈求基隆媽，希望的新的一年百業欣隆，家家戶戶闔家平安，也謝謝議長童子瑋對基隆建設念茲在茲，不枉費民眾對議長的支持，身為大基隆的子弟，基隆未來算我一份，基隆未來一定大力持。

童子瑋表示，去年大年初一，我們也站在這裡，說明年要讓「賴總統」來慶安宮發紅包給大家，今年我們一起做到。過去一年大家都辛苦了，是我們許多基隆的好朋友，走上街頭，在市場、在基隆的各個角落當賴總統的分身，為賴總統拉票。

童強調，未來有賴清德總統在中央，最懂基隆需求、最了解基隆的總統在中央，他們基隆市的公職議員團隊一定會全力以赴，擔任地方與中央的橋樑，不能讓基隆大發展、大翻新的機會就這麼流失。

於發放紅包時，畢業於基隆高中，目前就讀東華大學資管系的唐于田手握兩封信，親手將信交給賴清德與童子瑋。賴清德一眼就認出眼前這位大男孩，不斷關心唐于田的近況。當初唐于田就讀基隆高中，與父親相依為命，雖家境困苦，但認真求學，為了省錢更曾一天只吃一個便當，連口罩都買不起，然唐父在唐于田學測前病逝，唐于田以獎助學金辦完父親後事，並順利考上國立東華大學。

賴清德與童子瑋曾於2022年6月至基隆高中探視唐于田，並贈送2本書和1台平板電腦，希望他未來善用工具好好學習。賴更鼓勵唐于田，表示唐爸爸留給于田最大資產就是「貧窮」，讓人心志、毅力更堅定，未來能夠長出更漂亮的花。而今天唐于田寫信給賴清德，就是為了感謝他當時的鼓勵，也令人動容。