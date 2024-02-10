現在網購超方便，取貨方式也很多元，但要注意門市的營業時間。一名網友分享，他透過蝦皮下訂年菜，選擇蝦皮店到店取貨，除夕當天去取餐，卻發現蝦皮店因應除夕公休1天，讓他當場傻眼，站在門口不知道該怎麼辦，悲慘遭遇引起網友討論，不少人安慰原PO「年年有餘」，現在趕快準備替代方案。

一名網友昨在PTT上分享，今年他在蝦皮上訂了年菜，選擇「蝦皮店到店」取貨，除夕（9日）早上到蝦皮店取貨，卻發現蝦皮店因應除夕休息1天，所以他的團圓飯菜餚就這樣被困在蝦皮店裡，讓他超崩潰，不知道該怎麼辦才好。

貼文引起網友討論，不少人笑歪直呼，原PO真的很慘，但這也有點好笑，大家要學到教訓，「這也太慘了」、「人間悲劇，看來只能改天吃」、「這告訴我們，要早點取貨」、「蝦皮店到店可以訂年菜超酷」、「這時間也太尷尬」。

另有網友則安慰原PO「年年有餘」，不要想太多，改天還是可以吃，現在趕快去找替代方案，否則圍爐真的就要開天窗了。「沒有時間難過，趕快去超市」、「改吃肯德基炸雞桶，爽度反而爆增，小朋友很愛」、「年年有餘」。