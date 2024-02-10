老一輩的習俗認為年夜飯不能吃光，要留一些菜象徵一整年有餘，但腎臟科醫師洪永祥指出，剩菜加熱一直吃會導致心臟、腎臟損壞，尤其是葉菜類、海鮮類、佛跳牆、半熟蛋這4道，其中葉菜類放隔夜吃會產生致癌物亞硝胺，毒物科護理師譚敦慈也曾表示，蛋白質反覆加熱會產生「氧化膽固醇」，影響心臟血管。

洪永祥曾在《健康2.0》節目表示，葉菜類、海鮮類、半熟蛋、佛跳牆4道菜別加熱再吃，因為葉菜類像小白菜、菠菜裡有硝酸鹽，放到隔夜細菌會將其分解成亞硝酸鹽，與胃酸結合會形成致癌物質「亞硝胺」，恐傷腎，所以吃不完倒掉比較好。

洪永祥說，海鮮類屬於蛋白質，熟食即使冰在冰箱，細菌仍會緩慢孳生，隔夜菜加熱雖然能把細菌殺掉，但最多復熱一次，否則細菌暴增，吃了可能急性腸胃炎；半熟蛋則是原本細菌濃度就比較高，放隔夜再吃會吃壞肚子。

洪永祥說，佛跳牆裡有海鮮、動物內臟和蔬菜，海鮮、內臟是蛋白質，只要有一樣壞掉，細菌就整鍋都是，最多只能加熱一次，若一鍋佛跳牆想吃好幾天，可先分裝，取部分加熱食用，剩下的部分冷藏不能超過2天，放冰箱仍會長細菌。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈也曾表示，蛋白質反覆高溫烹煮會產生「氧化膽固醇」，對心臟血管有不良影響。