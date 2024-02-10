逗趣互動慶龍年！新竹市長高虹安與副市長邱臣遠9日於YouTube直播新春特別節目，以竹市府「龍好運來」春聯及喜氣洋洋的燈籠、鞭炮為背景，向市民朋友拜年，祝福「新春愉快、好運攏總來」，並討論如何應對「長輩春節問候」以及進行「你畫我猜」趣味PK賽，讓網友從頭笑到尾。

高虹安與邱臣遠首先向大家介紹竹市今年的春節應景小物，包含龍好運來春聯、紅包袋及開運1元小紅包，兩人更談到網友們熱議的長輩春節問候語話題，高虹安戲魂上身扮演長輩質問邱臣遠「大學應該快畢業了吧？」、「工作有沒有著落啊？」，邱臣遠也提供不失禮的應對小撇步，場面十分逗趣，網友們也直呼「高虹安模仿長輩好好笑！」

此外，高虹安也向全台國人推薦竹市的走春景點，包含走春熱門景點第1名新竹都城隍廟，還可以順道購買水蒸蛋糕、水潤餅等知名伴手禮。高虹安也力推走春踏青的好去處十八尖山，市府今年已完成十八尖山環境改善工程，包括入口處200米的電線地下化，提供登山民眾賞花、拍照優質環境，歡迎大家春節期間來探索十八尖山的嶄新風貌。

邱臣遠則推薦竹市風光海岸景點南寮漁港，邱臣遠說，市民朋友可以前往17公里海岸線，騎著自行車，從新竹南寮漁港出發，沿途欣賞無敵海景，運動完之後再來竹市吃美食，度過充實又愜意的新春假期。

高虹安與邱臣遠接著玩起「你畫我猜」小遊戲，邱臣遠將「2024龍STAY新竹過好年」主燈「福氣龍好」完美地用畫筆呈現出來，令網友們眼睛為之一亮。高虹安則用諧音方式畫出「龍角散」，幽默詼諧的繪畫風格也讓許多網友們笑翻天。

影片最後高虹安與邱臣遠戴上可愛的賀年小髮箍，向大家科普「龍角」的外觀及由來，邱臣遠也獻上好歌喉和市民朋友拜年，祝福市民「平安健康、龍好運來，新年快樂！」