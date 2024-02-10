國民黨副主席連勝文昨（9）日在臉書發文稱，藍營在大型造勢場合所放的音樂，大部份自己都沒聽過，難爭取年輕人的共鳴。對此，台北市長蔣萬安今受訪時一展歌喉，就唱出樂團告五人的「披星戴月的想你」，讓現場民眾驚呼連連，直言「很新阿」，成為農曆新年的一段小插曲。

連勝文表示，國民黨在大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數自己都沒聽過，或因年代久遠，已忘了怎麼唱。他強調，若連他這個中年大叔都無法對現場所營造的氛圍產生共鳴，很難想像比他更年輕的人看電視轉播時會有多少共鳴，甚至也很懷疑到底有多少年輕人會主動上網看國民黨造勢。

對於連勝文的說法，蔣萬安今回應，最重要的就是要爭取人民的認同，做出成績、做出政績，不管是所有縣市首長，不管立法委員、或在地方議會的議員朋友，做好份內工作，這是最重要的。

至於是否有推薦的歌曲，蔣萬安笑稱，自己比較沒有選擇、沒有資格，因為唱的歌都是「告白氣球」、「堅持」、「你是我的兄弟」。此外，蔣還特別提到告五人的「披星戴月的想你」，結果現場一秀歌藝，「我會披星戴月的想你，我會奮不顧身地前進」，不料一唱完，讓在場民眾都直呼「很新」。

蔣萬安最後也強調，「有新的歌可以推薦給我，我會好好的練一下。」