享受豐盛的年夜飯後，很多人接著會去廟口走春，專家提醒，廟口小吃看似份量少，但熱量驚人、不輸年菜，以看似較為清爽的「涼麵」為例，一份熱量高達653大卡，比珍珠奶茶、鹽酥雞都恐怖。

營養師高敏敏在臉書粉專PO文，去廟口走春時，難免吃個小吃，廟口美食這麼多，要有個「不發胖健康符」，熱量得要先注意，營養師不是叫你們不要吃，而是要適量吃，聰明選，才不會祈求了好運氣，身體也變得太福氣。

高敏敏列出廟口小吃熱量排行，一份即超過500大卡的有涼麵653大卡、珍珠奶茶650大卡、鹽酥雞600大卡、營養三明治585大卡、大腸包小腸582大卡、臭豆腐565大卡、蚵仔煎516大卡、米糕油飯515大卡、炒米粉510大卡、滷肉飯500大卡、什錦炒麵500大卡。

其他常見廟口小吃的熱量，還有麵線415大卡、肉羹湯370大卡、肉圓324大卡、花生粉豬血糕321大卡、烤玉米315大卡、碳烤香腸295大卡、潤餅225大卡、蕃茄蜜餞糖葫蘆100大卡。

高敏敏表示，建議有在飲食控制的人，要吃廟口小吃，澱粉選一樣就好，搭配原形食材，再選一份想吃的甜點，加一份無糖茶就很不錯。舉例來說，一份炒米粉+烤玉米+蕃茄蜜餞糖葫蘆+無糖綠，就什麼都吃得到，至於她則喜歡來個豬血糕不加花生粉。