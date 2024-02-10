立法院長韓國瑜PO出年夜飯。（圖取自韓國瑜臉書）

昨（9）日是除夕夜，政治人物們紛紛曬出年夜飯並向大家拜年，其中總統蔡英文邀請準副總統蕭美琴一起吃年夜飯，並祝大家新年快樂。有網友拿蔡英文的年夜飯與立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜等人的年夜飯相比，直呼「挺有距離感」，另外也有網友稱「韓的看起來最好吃，總統官邸的吃不飽」。

蔡英文昨PO出與蕭美琴吃年夜飯的照片，並表示過年天氣較寒冷，提醒大家一定要注意保暖，也祝大家新年快樂。韓國瑜PO出年夜菜，提到「今夕定何夕，今夕歲還除」，辭舊迎新的除夕夜，也是圍爐歡聚的團圓日；用美饌佳餚作別舊歲的煩憂、用歡聲笑語迎接新年的美好。

侯友宜昨也曬上自家的年夜飯，並提到他為家人端上一鍋暖呼呼的愛心煲湯，謝謝太太和女兒們，一路以來最堅定的相伴。侯友宜透露，侯家的年夜飯雖然口味清淡，但必備的長年菜、家人愛吃的白年糕、台式蘿蔔糕、白菜獅子頭，再加上一鍋鮮甜的冬粉蛋餃魚湯，雖稱不上澎湃，但只要一家人能團聚在一起話家常，就是最實在的幸福。

有網友在PTT發文列出包括蔡英文、楊文科、韓國瑜、侯友宜以及柯文哲等人的年夜飯，認為蔡英文的年夜飯擺盤精緻，跟其他人PO出的年夜飯內容相較，還真的是挺有距離感的。

對此，許多網友紛紛回文表示「法式擺盤」、「侯友宜的有夠樸素，蘿蔔糕占了好幾道菜」、「蔡英文每年都吃法國料理」、「韓的看起來最好吃，總統官邸的吃不飽」、「蔡英文的看起來比較好吃」、「除了小英的擺盤，其他幾個政治人物吃的都還蠻大眾化，像侯、柯有粿就明顯拜拜用」、「擺盤的差距」。

新北市長侯友宜PO出年夜飯。（圖取自侯友宜臉書）