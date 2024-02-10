知名健身網紅筋肉媽媽昨（9日）除夕宣布梅開二度，po戴戒指的牽手照放閃。過去為保護男方隱私，她都會P掉臉才上傳社群，宣布婚訊後，筋肉媽媽首公開丈夫的長相、介紹對方的職業，並說婚後兩人因工作和生活暫時不會同住。

筋肉媽媽9日表示，因未來要持續分享生活，與老公「毛毛手先生」討論後，對方同意露臉，筋肉媽媽便公開兩人的同框照放閃，用甜蜜地口吻寫下：「拍這張時他霸氣的把我臉攬過去親，超霸氣，融化。」

筋肉媽媽在文中正式介紹老公是非常厲害的賽車手，「職場花名」叫做巴西（楊孟樵），口條明明很好但過度謙虛，在車界有很強的口碑，「所以我很崇拜他是真的～在他身邊時我可以很無腦純依靠，也可以巴著他要他教我開車技術，無比幸福！」

筋肉媽媽回憶兩人的相識過程，認為是命中注定，當時丈夫去代班教課，她則推掉好友邀約去學車，臨時起意的兩人因此相遇，筋肉媽媽坦言一見鍾情，對老公的外在和專業技術著迷，「有專業技能與貼心尊重愛妻，比財產厚更重要，這是我的擇偶方向，給需要的人參考」。

筋肉媽媽再婚。（圖／FB@筋肉媽媽）

筋肉媽媽透露兩人皆是二婚，她有一個兒子，老公則有一名女兒，過去的婚姻經歷讓彼此成長，這次再度踏入，目標就是幸福到老；因考量彼此要照顧家人以及工作，暫時不會每天同居，選擇周末或工作空檔桃園、台中兩邊跑，但夫妻倆都有共識未來要每天住一起，想買塊地自給自足，「所以現在各自在職場努力，這樣很棒。我們只在感情上依附對方，生活與麵包必須各自強大，跟對方要的只有愛。」