新北市衛生局指出，近4成1的民眾過年期間體重增加，平均增加1.7公斤，且近5成民眾運動量比平常少，提供民眾春節飲食春節飲食及走春運動「預列買菜清單、優先選擇天然食材、先吃一碗蔬菜再開動、豆魚蛋肉類與植物性蛋白質優先攝取、少攝取紅肉和內臟」等五大剷肉撇步，並提醒民眾可以趁著走春多多健走，維持體態健康。

新北衛生局營養推廣中心營養師說，民眾避免春節長胖，從購買食材開始就要做足均衡飲食的準備，出門前先預列買菜清單，依照用餐人數和食量計算後進行份量採購，避免衝動消費。

選購食材時，應優先選擇以原型、當令、新鮮、在地為主的天然食材，全穀雜糧類以未精製過的糙米、南瓜及玉米取代年糕、米血糕及蘿蔔糕等澱粉類加工食品。

營養師提醒民眾，吃飯時，到餐桌前可以先吃一碗蔬菜再開動，優先攝取蔬菜的纖維增加飽足感，且多選擇五行顏色來攝取不同的植化素，如綠色長壽菜、白蘿蔔（白色）、豐富茄紅素的番茄（紅色）、木耳（黑色）、玉米筍（黃色）等。

另外吃飯時，植物性蛋白質應優先攝取，選擇黃豆、黑豆及毛豆，像是凍豆腐、板豆腐、椒鹽毛豆等食物作為開胃菜，不但能增加纖維及植化素攝取，植物性食材零膽固醇，還能減少身體負擔。

最後，吃飯時應少攝取紅肉、內臟及其加工品，前面蔬菜吃了一輪，其他食物就不容易過量攝取，並且紅肉攝取量每日建議小於2份，減少肥肉、內臟及卵黃等高飽和脂肪和高膽固醇食物，可對心血管維護起到良好作用。

營養師也建議民眾，運動是促進身體健康的基礎，新北擁有126條「新北健康大步走」健走路線、111處共融公園打卡點，民眾可下載「新北動健康APP」，記錄運動、飲食及生理量測數值，做好自主健康管理。

＊春節飲食五撇步

1. 預列買菜清單。

2. 優先選擇以原型、當令、新鮮、在地為主的天然食材。

3. 先吃一碗蔬菜再開動。

4. 豆魚蛋肉類，植物性蛋白質優先攝取。

5. 少攝取紅肉、內臟及其加工品。