許多人在過年期間會與親友打麻將，不過打牌時有些禁忌千萬別碰，否則會影響手氣。命理網站《旺好運》列出搓麻將5大禁忌，例如不要說髒話或拍背部、肩膀，都容易把好運甩掉，想贏錢就不容易了。

1、勿趕時間

俗話說「財不入急門」，打牌時若處於慌張又急忙的狀態，容易產生壓力，因此分心而無法思考，打牌就很難贏錢，情緒應保持冷靜、心無旁鶩，才會受到財神的眷顧。

2、別拍肩及背部

打麻將時最重視手氣，千萬別做出拍肩膀、拍背的動作，可能會把好運拍掉，無論拍自己或別人都不行。

3、不可以罵髒話

過年期間不要爆粗口，容易影響氣場、牌運，導致打牌的手氣亂掉。

4、別向人借錢

正所謂小賭怡情，打麻將只是過年期間的娛樂，帶夠現金才上牌桌，別向人借錢打牌，或是借錢出去，財氣會被分掉。

5、勿坐廁所處

牌桌位置可能會影響運勢，建議選擇有椅背的椅子，意味「有靠山」，盡量不要靠近廁所口，以免被穢氣沖到。