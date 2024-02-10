震撼全球半導體業的消息，根據《華爾街日報》報導，帶領人工智慧產業發展的OpenAI執行長Sam Altman，現在又有另一個宏偉的抱負，他打算籌集數兆美元以重塑全球半導體產業，台廠台積電也在合資洽談名單中。

知情人士透露，Altman拋出上述這項科技籌資計畫，1位知情人士說，該項目可能需要籌集高達5兆至7兆美元的資金（約新台幣158.1-221兆元）。據悉Altman正在與阿聯酋政府、軟銀、台積電等投資者洽談合資事宜。

報導分析，從企業融資的角度來看，Altman討論的金額太驚人，遠比一些全球主要經濟體的國債都還要多。美國證券業與金融市場協會數據顯示，美國公司債去年發行總額為1.44兆美元，而美國微軟與蘋果這兩家總市值最高的公司，市價約為6兆美元。

報導指出，據悉Altman正推動OpenAI、各投資者、晶片製造商與電力供應商等建立合作關係，並讓這些機構共同出資建造晶片代工廠，由現有的晶片製造商營運。

外界關注OpenAI將會成為這些新晶片代工廠的重要客戶？另一名知情人士則說，目前的討論都還處於早期階段。