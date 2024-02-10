知名作家、主持人吳淡如理財有術，主持podcast 《吳淡如的人生實用商學院》，獲得聽眾熱烈迴響；日前她接受訪問時自曝，從小學一年級就沒將紅包上交給父母，更分享2024年理財需要注意的事情。

吳淡如日前接受《中時新聞網》訪問時，先是向大家拜年「祝福大家龍年大發，好運不斷，心想事成，福氣滿滿」；接著，被問及理財的撇步時，她認為，要把身體顧好，「能夠平安呢，就是把你自己的可以理財的坡道做得長一點」。

至於2024年的理財，她認為，應不會升息、降息，但通貨膨脹也是會蠻劇烈的，「我個人還是覺得定期定額就買一些ETF，是一個比較有保障的方式」不要在意一時的漲跌，因為降息的時候，基本上股票或是大部分的理財產品，通常是會上漲的，「但要記得沖進沖出，要確保你是不是有足夠的資金，否則還是會很不利」；吳淡如也透露理財心法：「不要急著有錢，你就會有錢，那如果你賺了錢，你也覺得你同時幫到了別人，那麼你也會有錢」。

然而，被問到小時候的紅包錢如何處理，她則透露，自己從小一就未曾將壓歲錢上交給父母，更直言自己的策略是對的「我比我爸媽會理財得多，他們到後來都不知道錢到哪裡去了」她表示，即使小孩子第一年拿到錢亂花，到後來也會知道「我覺得這是一個理財的開始」，所以她認為只要教一些基本概念，可以讓孩子自己管錢。