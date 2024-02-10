農曆大年初一，藍營人氣明星、新科立法院長韓國瑜跟著副手江啟臣到台中發紅包，他致詞時表示，在廟裡看到「風調雨順，國泰民安」8字，覺得自己肩膀上的責任越來越大。韓還強調，和江2人要讓台灣人民越來越幸福。
韓國瑜今（10）日到豐原慈濟宮發紅包，他一到場就先向在場民眾拜年，高喊「新年快樂」，並稱，江啟臣邀自己來豐原慈濟宮，參拜天上聖母，盼神明能保佑台灣2024年、龍年一切吉祥。韓也提到，每次拜拜看到8個字特別感慨，就是「風調雨順，國泰民安」，看到後覺得自己和江啟臣肩膀上的責任越來越大。
韓國瑜進一步指出，風調雨順看老天爺，風不調、雨不順我們一點辦法都沒有。國泰民安是看自己，國不泰、民不安是我們政治人物的責任，「台中的鄉親啊，風調雨順、國泰民安，在整個台灣，老天要負責50%，我們台灣人要負責50%」。自己跟江啟臣有責任，讓政治越來越乾淨，人民越來越幸福。
江啟臣也強調，2/1和韓國瑜剛上任，希望藉著這個機會，感謝所有鄉親父老；二方面祈求天上聖母保佑大家國泰民安、風調雨順，在龍年可以龍耀吉慶，比去年更好。
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