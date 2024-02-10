財政部國產署自2019年起積極推動國有非公用邊際土地環境保護認養機制，透由該署提供國有非公用邊際土地、借重環保團體保育專業知能及媒合金融機構贊助經費穩健環保團體財務，公私協力共同守護國土生態，2023年以「公私協力保生態 守護國土作伙來」為主題參獎，榮獲第6屆「政府服務獎」肯定。

國產署表示，為促進環境永續發展，並兼顧提升國有土地管理效益，2019年1月30日訂定「國有非公用邊際土地提供認養促進環境保護案件處理原則」，提供環保團體認養山區、海岸、濕地、埤塘等國有非公用邊際土地；2021年2月17日修正擴大提供認養範圍，經主管機關認定屬環境敏感或有生態保護必要地區亦得提供認養。

2023年10月19日再次檢討修正，除簡化申請程序，鼓勵環保團體擴大認養土地範圍及績優環保團體，並增訂環保團體基於執行環境保護工作得申請設置臨時性建築物等規定，擴大國土保育效益。

國產署進一步表示，目前已與社團法人高雄市野鳥學會等10個環保團體簽訂認養契約14案，面積高達2,043餘公頃國有土地，政策效益已持續擴散跨機關至全臺地區，並媒合10家銀行業者，以贊助經費或合辦活動方式加入環保認養機制，公私協力成果豐碩。

另國產署持續每半年主動篩選適宜國有土地資訊，提供環保團體評估認養及放置於該署網站邊際土地認養專區，持續推動認養機制。

國產署將持續以國土環境永續發展為目標，賡續擴大該署、環保團體與銀行之合作夥伴關係，提升國有非公用邊際土地保育綜效，公私協力推動生態保育，促進國土環境永續經營。