農曆春節到來，許多民眾都會趁難得長假好好放鬆，緩解一年的辛勞，政治幕僚也不例外，民眾黨發言人、立院黨團副主任楊寶楨透露，在經歷2024大選後，過年只想睡覺、好好休息一下，應該會回台中多陪陪家人，但她也透露會去錄節目，還要與新任立委討論黨團事務，也沒有真的休息。

楊寶楨接受《中時新聞網》春節專訪，被問及過年計畫，她苦笑說，「現在都還沒有，我現在只想睡覺，選後總想好好休息一下，但會回台中跟家人一起團聚」。

楊寶楨坦言，因為前陣子在選戰期間，回家時間比較少，希望能在過年的時候多陪陪家人，可能到附近走走或是看去哪裡玩，目前還沒有特別規劃。自己從疫情過後就沒有出國，到底要不要出國也還在考慮，前陣子都在弄選舉，完全沒時間思考。

楊寶楨透露，完全沒有任何計畫，現在覺得可以稍微休息，但接下來有要去錄節目，也沒有真的休息，新一任黨團、委員都要來了，黨團也要做好準備，跟委員們討論接下來要怎麼做。

據資料顯示，楊寶楨最初加入民眾黨，是有意爭取2020年的區域立委選舉提名，但卻被黨主席柯文哲點名，擔任民眾黨中部地區發言人。後在2022年台北市松山信義區議員選舉中，楊寶楨拿到1.2萬多票，與現任民進黨發言人吳崢(1.4萬多票)，分別為落選第二名和落選頭，但該區議員中，國民黨的超強吸票機王鴻薇、徐巧芯都轉戰立委，空出兩個議員席次，未來2026年議員選舉，楊寶楨是否會再戰也令人期待。