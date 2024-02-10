南美洲國家委內瑞拉去（2023）年12月才承諾，不會透過軍事行動解決鄰國蓋亞那（Guyana）富含石油的艾瑟奎波（Essequibo）領土爭端，不過9日公開的衛星影像顯示，委內瑞拉已在邊境集結軍隊，似乎有意兌現先前併吞艾瑟奎波的威脅，讓專家評估委內瑞拉似乎在玩兩面手法。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS）9日公布美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）1月拍攝到的衛星影像，顯示委內瑞拉正在擴大靠近蓋亞那邊境的軍事基地。
影像顯示，部分雨林區被砍伐，出現新的基礎設施及好幾輛裝甲車，儘管基地的簡易機場看似沒有改變，不過機場上多了一架直升機，機場道路也已獲得改善。
《華爾街日報》（Wall Street Journal）形容，委內瑞拉正在兌現併吞部分蓋亞那的威脅，並且透過迅速將輕型戰車、配有飛彈的巡邏艇、裝甲車運至兩國邊境，來確保進入擁有豐富石油藏量的艾瑟奎波區域。報導形容，這是委內瑞拉試圖對艾瑟奎波施展影響力的一次重大升級。
資源豐富的艾瑟奎波地區占蓋亞那國土2／3，委內瑞拉長久以來聲稱擁有該區域主權，不過近幾個月來，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）加強聲稱擁有艾瑟奎波主權，並提議在艾瑟奎波設立名為「蓋亞那埃塞奎博」（Guayana Esequiba）的州，甚至讓委國民眾於去年12月中公投，決定該區域的未來，造成委內瑞拉與蓋亞納的緊張關係升級。
事實上馬杜洛與蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）12月才在會談中承諾，不會透過軍事行動解決艾瑟奎波的領土爭議，如今委國卻被拍到在邊境集結軍隊，戰略暨國際研究中心美洲計畫副主任赫南德茲-羅伊（Christopher Hernandez-Roy）推測，馬杜洛正在玩兩面手法。
戰略暨國際研究中心在報告中警告，委內瑞拉的升級舉措將會為誤判及情勢失控創造機會。
報導指出，委內瑞拉的經濟在過去十年中崩潰，馬杜洛對蓋亞內祭出武力威脅，可能是希望在今年選舉前進一步獲得選民支持，另外也可能是在向蓋亞那施壓，要求鄰國分享石油收益。
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