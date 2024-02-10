南美洲國家委內瑞拉去（2023）年12月才承諾，不會透過軍事行動解決鄰國蓋亞那（Guyana）富含石油的艾瑟奎波（Essequibo）領土爭端，不過9日公開的衛星影像顯示，委內瑞拉已在邊境集結軍隊，似乎有意兌現先前併吞艾瑟奎波的威脅，讓專家評估委內瑞拉似乎在玩兩面手法。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS）9日公布美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）1月拍攝到的衛星影像，顯示委內瑞拉正在擴大靠近蓋亞那邊境的軍事基地。

NEW: Recent activity identified by CSIS experts in satellite imagery and social media shows concerning military activity from Venezuelan armed forces in the disputed Essequibo territory and nearby waters.



Read the breaking analysis from @CSISAmericas: https://t.co/zJsJuBgNae — CSIS (@CSIS) February 9, 2024

#Venezuela is increasing its military presence on the border with Guyana – The Wall Street Journal



The Venezuelan army is deploying light tanks, missile-equipped patrol boats, and armored personnel carriers to the Guyana-Essequibo region.



This development follows Venezuela's… pic.twitter.com/GWr5bjRtrP — NEXTA (@nexta_tv) February 9, 2024

影像顯示，部分雨林區被砍伐，出現新的基礎設施及好幾輛裝甲車，儘管基地的簡易機場看似沒有改變，不過機場上多了一架直升機，機場道路也已獲得改善。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）形容，委內瑞拉正在兌現併吞部分蓋亞那的威脅，並且透過迅速將輕型戰車、配有飛彈的巡邏艇、裝甲車運至兩國邊境，來確保進入擁有豐富石油藏量的艾瑟奎波區域。報導形容，這是委內瑞拉試圖對艾瑟奎波施展影響力的一次重大升級。

資源豐富的艾瑟奎波地區占蓋亞那國土2／3，委內瑞拉長久以來聲稱擁有該區域主權，不過近幾個月來，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）加強聲稱擁有艾瑟奎波主權，並提議在艾瑟奎波設立名為「蓋亞那埃塞奎博」（Guayana Esequiba）的州，甚至讓委國民眾於去年12月中公投，決定該區域的未來，造成委內瑞拉與蓋亞納的緊張關係升級。

為何委內瑞拉想要併吞蓋亞那富含石油的區域？

事實上馬杜洛與蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）12月才在會談中承諾，不會透過軍事行動解決艾瑟奎波的領土爭議，如今委國卻被拍到在邊境集結軍隊，戰略暨國際研究中心美洲計畫副主任赫南德茲-羅伊（Christopher Hernandez-Roy）推測，馬杜洛正在玩兩面手法。

戰略暨國際研究中心在報告中警告，委內瑞拉的升級舉措將會為誤判及情勢失控創造機會。

圖為蓋亞那的艾瑟奎波（Essequibo）區域。（資料照／美聯社）

報導指出，委內瑞拉的經濟在過去十年中崩潰，馬杜洛對蓋亞內祭出武力威脅，可能是希望在今年選舉前進一步獲得選民支持，另外也可能是在向蓋亞那施壓，要求鄰國分享石油收益。