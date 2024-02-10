台灣大學前校長管中閔今在臉書分享，在家裡穿著花圍裙炸年糕的畫面，吸引3千多人狂讚，不少人大讚管爺很接地氣，炸出來的年糕呈現出金黃色，讓人看了垂涎三尺，引發網友熱烈討論，直呼「管爺的拿手菜，看起來超好吃！」

管中閔今（10日）在臉書上發文祝福大家新年快樂，同時也分享他在廚房炸年糕的照片，只見他穿著色彩繽紛的超花圍裙，站在廚房的瓦斯爐前，使用不沾鍋煎年糕，右手邊則放著一大盆混了雞蛋的麵糊，做為年糕外的麵衣。

前台大校長管中閔大年初一分享在家炸年糕的照片，超狂成品引起討論。（圖／翻攝自管中閔臉書）

管中閔表示，今年家裡的炸年糕跟往年一樣由他一手操辦，從照片中可見，一盤炸得金黃色的年糕放在餐桌上，他一手夾著一塊年糕，太太則依偎在身旁，他寫道「剛剛不知不覺好像已經吃了6塊！」

前台大校長管中閔和太太在家吃炸年糕。（圖／翻攝自管中閔臉書）

貼文曝光短短1小時，就吸引逾3千多人狂讚，不少網友留言拜年，也紛紛大讚年糕看起來超好吃，不愧是管爺的拿手菜。「一定很好吃，吃掉6塊」、「過年吃年糕太對味了，看起來超級好吃」、「敬祝老師新年快樂，吉吉利利」。