過年闔家團圓，冷冷的天氣，窩在客廳沙發裡，蓋上暖呼呼的毛毯，看電視追劇最愜意，但骨科醫師提醒，有些坐姿看起來很舒適，卻可能讓人越坐越累，一不小心還會讓頸部和脊椎受傷，導致腰痠背痛，甚至是骨盆歪斜、椎間盤突出。

亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書粉專PO文指出，除了大家所熟知的久坐會對關節產生負面影響，而有些坐姿看似舒服，實質超級「傷筋損骨」的，以下為4種一定要避免的NG姿勢。

■翹二郎腿：翹腳的動作會讓一隻腳長時間承受壓力，使身體處於不平衡狀態，近而導致神經壓迫。不僅可能造成腰痠背痛，長期下來更會導致骨盆歪斜、椎間盤突出，甚至影響血液循環等問題。

■斜躺坐：有些人喜歡側身半躺並把腳放到沙發上，這樣的姿勢會使腰椎與頸椎懸空，或是不正常的彎曲凹陷，將全身力量都放在脖子和臀部上，久而久之容易造成過度壓力，導致肌肉韌帶受傷或椎間盤突出的情況。

■趴躺姿勢：誰不是喜歡趴在床上滑手機呢？但趴躺的姿勢主要是使用頸椎及背部肌肉出力，並且將全身力量都壓在脊椎上，長期下來手麻手痛、脖子僵硬及肩頸僵硬的問題也就會一一浮現。

■盤腿坐：最後就是大家一定都有做過的「盤腿坐」啦，由於盤腿坐時往往會讓上身處於前傾、駝背的姿勢，對髖關節與膝蓋軟骨產生壓迫，同時將全身壓力集中在下背及腰椎，長時間下來就會出現雙腳麻痛、椎間盤突出等問題。