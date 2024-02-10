金鐘主持人黃子佼去年6月被爆出多年前涉及性騷，之後全面消失於螢光幕前，而他突在7日發文標記當時的爆料的旅法網紅Zofia並致歉；如今孟耿如與黃子佼的小編在社群分享，一家人相聚圍爐的畫面，曝光黃子佼的近況。

孟耿如今（10）早於社群分享一段過年圍爐的影片，文案中寫下：「全家團聚在一起，和樂融融的氣氛，祝大家新年快樂」隨後黃子佼小編也轉發該影片寫道：「！初一！小編用玉米來跟大家拜年啦，祝福大家都會平安健康順心，玉米超級可愛，一定要看完唷」。

影片中，可見黃子佼到孟耿如家吃年夜飯，孟耿如奶奶手藝相當好，親自下廚煮了鍋巴蝦仁，孟耿如的姐姐孟耿希也在場，當鏡頭拍到黃子佼時，他在旁對著女兒玉米說：「阿公愛妳，跟阿公乾杯，恭喜發財，身體健康」隨後，孟耿如奶奶跑去煎年糕，孟耿如開心地吃著年糕，黃子佼則在收拾玉米吃飯時掉落的殘羹。

黃子佼首度在影片曝光。（圖／擷取自臉書）

然而，這是黃子佼首度在影片曝光，看得出他的氣色及狀態好了許多；對此，黃子佼經紀公司大鵬傳播回應：「大鵬傳播未來會繼續督促旗下藝人謹守本份、日夜自省，目前也沒有任何工作計畫安排，但求身心平衡過好年。最後，為兔年的打擾致上萬分歉意，祝福新年龍發富貴、健康平安。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。