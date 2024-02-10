年節放假愛侶在一起的機會變多，若還沒做好當媽的準備，避孕藥仍得照時間吃，但坊間流傳許多有關避孕藥的說法，包括吃久了恐導致不孕、經血排不乾淨、提早停經或變胖等，但醫師表示，這些都是迷思。

新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹在臉書粉專PO文表示，口服避孕藥是在門診時，常用來作為調經、經痛治療、經血過多等問題的治療藥物，但往往患者聽到要使用避孕藥來治療時，都會很驚慌，「張醫師，避孕藥是不是會致不孕或是傷子宮之類的啊？」以下就四大常見避孕迷思做說明。

■「吃避孕藥會不會導致不孕？」─以目前臨床實驗來看，不論長期或短期使用口服避孕藥，都跟不孕無直接關聯，基本上在停藥後，都可恢復正常生育功能。

■「聽說吃避孕藥傷子宮，讓經血會排不乾淨？」─避孕藥並不會傷害子宮，

服用避孕藥確實會讓經血變少，但不代表經血沒有排乾淨，只是因為避孕藥中的黃體素使子宮內膜減少增生，跟以往經期時內膜相比較薄，所以排出的經血也較少。

■「吃避孕藥是不是會提早停經？」─停經的時間取決於體質，與是否服用避孕藥沒有關係。

■「吃避孕藥好像會變胖？」─現在新型的避孕藥，女性荷爾蒙的含量較低，比較不會有水腫、食慾增加的問題，所以新型的口服避孕藥其實不太會有變胖的問題。