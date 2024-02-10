可成的轉型輪廓逐漸清晰，醫師出身的洪水樹對於醫材情有獨鍾，透過自行研發與投資推動，前者需要時間，後者專攻小公司，最新標的是微創醫材的鐿鈦。

根據《財訊》雙週刊報導，曾是蘋果最大機殼供應商的可成，董事長洪水樹精於十年磨一劍的長線布局，每次出手都能搶得先機。他曾大舉擴廠拿下蘋果筆電、手機大單，讓可成股價飆上400元；也領先看到供應鏈撤出中國的趨勢，果斷在2020年賣掉中國廠房，拿回千億元現金，全身而退，展開轉型。

可成轉型一直把焦點放在醫療、半導體、電動車零件，但是，2023年11月法說會上，洪水樹提到電動車競爭激烈，先以醫療、半導體為主，醫材是聚焦在第2、3類侵入式醫療耗材。

而可成最新曝光的動作，就是大舉加碼微創手術醫材的鐿鈦。鐿鈦股本僅4.83億元，醫材占營收7成，大客戶是美商嬌生，供應微創手術的器械耗材，雙方已經合作多年。2023年6月，可成持有鐿鈦4849張、占股本10.04%，到2024年1月的最新數字，已經持有8862張、占股本17.79%，市值約10億元。

可成帳面上約1200億元的流動資金，花10億元買1檔股票很輕鬆，但是對於小股本的鐿鈦，可成半年多加碼4000張，已經改變了股權結構，千張大戶持股比率，從2022年6月的34%，來到2024年1月中的51.5%；50張以下散戶的持股比率，則是從2022年6月33.2%，降至目前25%，籌碼明顯趨於集中。可成公告投資目的是「財務投資」，鐿鈦則表示「對方並沒有來打招呼」。

可成出售中國廠展開轉型時，洪水樹強調「不是打不過人家」，而是主動選擇，轉型沒有包袱。可成發言人侯乃鳳表示，公司具備跨足高階醫材、半導體設備零組件的研發及製造實力，旗下的可仁醫學科技將推動業務及投資整合，與工研院共同開發的微創手術系統，已取得ISO 13485醫療器材品質管理系統認證。

《財訊》雙週刊指出，翻開可成轉投資項目，醫療領域進度最快，除了持股鐿鈦市值10億元，還有邦特16億元，及太醫約15億元、25%股權，也有董事席次。太醫生產醫院耗材，例如抽痰管、尿袋、傷口引流等瓶袋耗材等。創辦人鍾仁原本是公家醫院的採購，看到耗材商機決定創業，太醫成立40多年來從未虧損，近年EPS（每股稅後純益）都有5元，2023年自結EPS 5.8元，一直是高殖利率好公司。