中國大陸解放軍南部戰區9日晚間突發布，該戰區組織海空軍在南海海域進行例行巡航，並強調「堅決捍衛國家主權安全和海洋權益」。有中國大陸軍事專家指出，是對圖謀不軌的個別國家發出警告。

據外媒《美國之音》9日報導，菲律賓軍方透露，和美國從當日開始於南海舉行聯合海上軍事演習。報導強調，這是美菲兩國軍隊規劃加強雙邊軍事關係，展開一連串軍演的最新一次。

據大陸官媒《環球時報》今晨報導，陸軍事專家張軍社在接受採訪時指出，南部戰區此舉一方面說明解放軍一刻都不鬆懈；另一方面則強調，對有意在春節這個人民傳統節日圖謀不軌的個別國家發出警告。

張軍社還強調，越到節慶假日越不能鬆懈，其他國家歷史上就有很多前車之鑒，舉例來說，日本偷襲美國珍珠港太平洋艦隊就選擇在星期天，且大獲成功。張還提到，「當前有個別國家會精心選擇在週末或節假日到中國大陸周遭海空域尋釁滋事，已經見怪不怪」。

《環球時報》還表示，兩艘美國軍艦曾在2019年春節期間，闖入南沙美濟礁12海裡內，當時中國大陸新聞發言人就曾回應，一些國家的軍艦喜歡在喜慶日子於周邊搞一些小動作，中方會堅定地維護地區和世界和平與穩定。