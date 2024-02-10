過去6年效力天使，「二刀流」大谷翔平不僅成功適應大聯盟環境，更成為家喻戶曉的超級巨星，贏得兩座美聯MVP。今年轉戰另一支洛杉磯地區球隊，大谷本周抵達道奇春訓基地，又要適應新的球隊環境，他透過翻譯表示：「來到新球隊，我會把自己當作一個菜鳥，試著融入所有人還有我的隊友們。」

其實一個月來大谷就已經在道奇球場熟悉環境與設施，認識了在那的投手伯勒（Walker Buehler）、與復健中的野手勒克斯（Gavin Lux）。今天是道奇在亞歷桑納春訓基地的投捕報到日，大谷則說頭號工作為認識教練團及其他新隊友。

「我認為讓兩邊相互了解非常重要，」大谷說：「他們需要知道我想做什麼，也也得知道球隊想做甚麼，現在我們要先達成一致，才能往前走。」

大谷翔平在道奇春訓營受到媒體包圍。（美聯社）

大谷去年底右肘再次開刀，最快明年才會站上投手丘重現「二刀流」，目前主要專注在打者身分，有信心能在3月20日道奇vs.教士的韓國首爾海外開幕戰做好準備。至於投手復健工作，未來幾天他會與球隊討論，不過一邊擔任指定打擊、一邊做投球復健，過去他已經有過經驗。

「這不是我第1次這樣做，2019年就是如此，所以我大致知道如何去做，甚至覺得第2次會容易一些。」大谷說。

大谷翔平在2018年球季結束後動了俗稱「湯米約翰」的手肘韌帶置換手術，並因復健直到隔年例行賽開打1個月後，才以打者身分投入比賽，結果該季他出賽106場，整體攻擊指數（OPS）0.848仍然相當出色。