2024龍年到來，運勢會有哪些變化呢？命理網站《運勢君》分享3生肖春節過後大轉運，他們過去碰到的難關，接下來都將一一被化解，事業運開始走上坡，甚至還有貴人幫忙，遇到許多發財的機會。

▎生肖鼠

生肖鼠在龍年好運爆棚，過去遇到的難題或逆境，在新的一年都有望解決，事業更是順風順水，迎來加薪或升遷的機會，碰到困難時別輕易放棄，保持樂觀的心態，積極面對挑戰，終將迎來成功的滋味，接下來更是能攀上事業巔峰。

▎生肖雞

生肖雞在龍年有望靠實力翻身，先前可能碰到難題，導致任務無法進行，新的一年將迎來轉機，此外貴人運也很旺，為他們出謀劃策，提供資源與助力；感情方面，生肖雞與人相處很熱情，不過待人處事需謙虛，給彼此留情面。

▎生肖馬

生肖馬在新的一年會有許多機會上門，要懂得辨別與篩選，別貪心總想抓住所有好處，可能會導致原本的好事變得一波三折；今年健康運也很不錯，不妨定期運動健身，調整日常飲食與作息，使身體保持旺盛的精氣神，工作更有幹勁。