過年全家團聚很溫馨，但若家人感情不好可能是場災難。一名男網友分享，爸爸和姑姑感情很差，姑姑平常都不會給他和弟弟紅包，但今年除夕回阿公阿嬤家吃飯，姑姑卻塞了2個紅包給他們，打開一看竟是444元，讓他當場傻眼，也引起網友討論，不少人怒轟姑姑大過年包這種不吉利的數字很沒水準。

一名男網友昨在Dcard上分享，爸爸和姑姑感情不好，這幾年來姑姑都沒有包紅包給他，但爸爸都會包1000元給姑姑的小孩，調侃姑姑很小氣。今年快過年，爸爸和姑姑在電話上大吵一架，本想要避不見面，怎料阿公阿嬤要求孩子們回家吃團圓飯，所以兩家人被迫要齊聚一堂「圍爐」。

男網友表示，姑姑今年一改常態，吃飽飯以後塞給他和弟弟一人一個紅包，摸起來還挺厚實，打開一看卻發現裡面放了「4張100元、4個10元和4個1元」，總金額444元，讓他當場傻眼，就算再不懂傳統禮俗，都知道這個金額超侮辱人。

男網友指出，他當下就拍照傳Line給爸爸看，結果爸爸在阿公阿嬤家，直接和姑姑吵了起來，阿公阿嬤怎麼勸都沒有用，而他也覺得姑姑的行為很缺德，過年收到這個紅包真的超級不爽。

貼文引起網友討論，「用一樣的金額改包白包回禮」、「見鬼了，這姑姑的心再壞也沒必要對小孩下手吧」、「哇，有夠沒水準的金額，他可以直接不要包，而不是包這種不吉利的數字觸人霉頭吧」、「智障長輩為什麼要波及後輩，不包白包回擊，真得對不起自己」、「再怎麼樣大過年包444給人真的很沒品」。