國家發展委員會10日表示，公共建設的落實執行，對於提升國人生活品質、帶動內需與推升經濟發展，至關重要，去年經費達成率突破至96.21％，為近16年最佳表現。展望今年公共建設經費預計超過6,000億元以上，整體經費規模接近去年，於春節後上半年亦有多項建設即將完成。

國道1號增設銜接台74線系統交流道就是將於今年上半年完工的公共建設，國發會表示，通車後可望紓解國道1號大雅、台中及南屯三處交流道及其聯絡道交通壅塞情形，提升中部路網效能。

延續至下半年，將有阿里山林業鐵路全線通車，可以建構完整的阿里山林業文化觀光與生態旅遊軸帶，擴大整體林業觀光產值。

國發會指出 我國公共建設執行績效良好，109年至111年已連續3年經費達成率超過95％，去年進一步突破至96.21％，將持續與工程會及各部會合作，務實推動國家建設，及時協助解決執行困難，加強淨零轉型規劃及推展營建自動化，以提高公共建設執行績效，提供民眾更多元之服務設施，打造安居適居的樂活家園。

回顧去年政府透過研訂充實營建人力對策、源頭管控國內營建原物料及成立行政院層級專案小組等策略，協助解決缺工、營建物價波動及流廢標等多重困難，在各部會努力之下，全台完成多項重要建設。

國發會指出，交通建設方面，新北安坑輕軌於去年2月通車，並與台北捷運環狀線相互轉乘，往返安坑與台北市約可減少15至20分鐘的通勤時間，民眾可於假日期間至陽光運動園區舒展身心；來到桃園地區，則可搭乘機場捷運線至去年7月通車的中壢老街溪(A22)站，走遍老街溪公園、興國市場、六合商圈、第一市場、中平商圈及中壢市區，未來A23站也會規劃與桃園捷運綠線延伸中壢共用大月台直接轉乘。

持續深入嘉義山區，阿里山祝山車站於去年11月改建完成後已恢復通車，可使遊客悠游於海拔2,000公尺以上雲海繚繞的祝山線，吸收檜木的芳香及森林芬多精，迎接日出破曉及3月初吉野櫻花季的來臨；離島則可搭乘去年4月首航的新臺馬輪往返基隆港西二碼頭與南竿福澳碼頭、東引中柱港，享受遠離城囂的藍眼淚輕旅行及探訪台灣最北的東引島燈塔。

在文化場館及觀光休憩設施方面，於去年間陸續開放啟用的台中福壽山農場賓館(1月)、屏東六堆紀念公園共融式遊戲場(4月)、高雄蓮池潭旁左營舊城見城之道-勝利路空中馬道(5月)、新竹市客家主題圖書館(10月)等，皆可作為民眾於龍年走春的最佳休憩點。