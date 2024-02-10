過年有些親朋好友會用LINE Pay來發紅包，不過春節期間有詐騙集團藉機將LINE當成不法工具，傳送紅包訊息發錢，夾帶不明連結來騙取民眾個資做為非法用途。

有附網址連結的是假LINE Pay紅包。(翻攝自台灣事實查核中心)

台灣事實查核中心指出，今年1月開始，LINE上流傳一則紅包訊息，騙民眾點進去可以領到錢，實際上卻是詐騙，竊取個資。「真正的LINE Pay紅包」是點開就能看見領到多少錢，還有金錢動畫，紅包金額會直接匯入LINE Pay帳戶。

至於用來詐騙的「LINE Pay紅包」則用不明網址傳送，雖然一樣會顯示紅包金額，但詐騙紅包會要求「分享好友」才可入帳，是常見詐騙手法。另外，假紅包會附上網址連結，但真的紅包不會有網址。

詐騙LINE Pay紅包會要民眾分享給好友。(翻攝自台灣事實查核中心)

台灣事實查核中心說，這些不明連結是用來騙取用戶個資，能搭配人頭手機門號註冊詐騙網站，若衍生出詐騙案件，民眾可能不知不覺成為詐騙集團共犯。

不過，LINE 上除了親友發的紅包外，還是有真的紅包可以領，高雄輕軌推出「LINE Bank專屬輕軌列車」，燈會期間與列車上的熊大、兔兔、莉莎拍照，上傳臉書專頁，就能參加抽紅包活動