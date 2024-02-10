一名63歲德國男子8日深夜搭乘德國漢莎航空（Lufthansa）從曼谷飛往德國，他上機時身體已明顯不適，不斷冒冷汗、呼吸急促，不過空服員除了給予熱茶外沒有其他措施。後續男子情況急速惡化，飛行途中鮮血突然從嘴巴及鼻子湧出，甚至噴濺到機艙牆面，引發全機乘客恐慌，尖叫聲四起。儘管空服員立即實施心肺復甦術，不過男子仍回天乏術，後續機組員將男子的遺體搬至機上廚房，客機也立即折返曼谷。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、瑞士《展望報》（Blick）報導，事發在泰國當地時間8日深夜從曼谷飛往德國的漢莎航空班機上，同機乘客蜜絲菲爾德（Karin Missfelder）回憶，她一上機就覺得坐在斜前方的德國男子身體狀況不佳，因為男子不斷冒冷汗且呼吸急促，在瑞士蘇黎世大學醫院擔任護理專家的蜜絲菲爾德隨即通知空服員上前關心，並且建議要由醫師確認男子的身體狀況。

Passenger dies mid-flight after liters of ‘blood erupts from his mouth and nose’ https://t.co/fpU1ZxDMdg pic.twitter.com/4E31YkjIqK — New York Post (@nypost) February 9, 2024

空服員後續用機上廣播呼叫一名30多歲的波蘭男醫師協助查看，不過男醫師只是簡單地量測脈搏、詢問德國男子狀況，認為男子狀況還行。

之後空服員給了男子一杯甘菊茶，不過此時男子已經吐血在妻子提供的袋子裡。

不久後男子的情況急速惡化，鮮血從他的嘴巴與鼻子湧出，有些甚至噴濺到機艙的牆面，蜜絲菲爾德的丈夫馬丁（Martin）心有餘悸表示：「非常可怕，每個人都在尖叫。」

空服員隨即為男子施行心肺復甦術（CPR），不過蜜絲菲爾德認為已經來不及了，空服員急救約30分鐘後，男子已一動也不動，機長也透過廣播向乘客宣告這項不幸消息，並宣布客機必須返航曼谷。

一名63歲德國男子從泰國搭乘漢莎航空前往德國，不幸在空中「口鼻冒血」暴斃。

蜜絲菲爾德回憶當下機艙內「一片死寂」，空服員也將男子的遺體抬至機上廚房。

漢莎航空後續證實，即便在第一時間進行急救，一名乘客仍不幸在飛行途中喪命。

飛行數據顯示，這架空中巴士A380客機於曼谷8日深夜11時50分起飛，9日早晨8時28分返抵曼谷。漢莎航空後續安排其餘乘客搭乘另一架班機前往德國。

蜜絲菲爾德表示，她很後悔沒有進一步介入這起事件，最令人難過的是，男子的妻子如今要一個人返回德國。