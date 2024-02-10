讓道奇砸下12年3.25億美元重金的日本右投山本由伸，10日在春訓報到日就進入牛棚練投了20至25球，另一位道奇強投伯勒（Walker Buehler）也練投了約35球。不過傷癒復出的伯勒趕不上開季，大谷翔平今年也不投球，山本由伸與另一位新簽強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）預計扛起道奇頭兩號先發輪值。

25歲的山本由伸去年在日職贏得勝投、自責分率、三振的「投手三冠王」，並連續3年榮膺日投最高榮譽「澤村賞」，期間共獲49勝且自責分率僅1.44。

然而赴美發展後，山本不僅要面對地表最強的大聯盟打者們，也要適應美職的文化差異。他從未長期住在美國，也沒有參與過5人輪值，道奇屆時可能會多給他一天休息，希望幫助山本由伸進入狀況。

道奇也簽下了左投派克斯頓（James Paxton），並與賽揚獎左投柯蕭（Clayton Kershaw）敲定1＋1合約，球季中後段伯勒、梅伊（Dustin May）與岡索林（Tony Gonsolin）都可能進入輪值。道奇先發人選不少，問題是各有變數且無法開季全數到位，是「宇宙道奇」的一大考驗。