台灣知名魔術師劉謙時隔5年再度登上春晚表演撲克牌魔術，超強的絕活讓觀眾看得目不轉睛，「劉謙真的會魔法」成為微博熱搜；不過，一旁的主持人尼格買提露出困惑的表情，被指疑似穿幫，因此爆出爭議。央視主持人任魯豫事後在直播表示，劉謙演出結束後，含淚離開舞台，稱未來可能再也無法參加春晚。

劉謙睽違5年重返春晚舞台，拿出撲克牌魔術絕活，要大家跟著他的步驟做，就能「見證奇蹟」。豈料，一旁的男主持人尼格買提露出尷尬的神情，還轉頭向來賓求救，直到最後都沒開牌，因此爆出疑似穿幫的爭議。

不過，因為其他跟著指令的人都有完成魔術，唯獨尼格買提沒達到，被網友猜測可能是聽錯指令，導致拿到的牌未對上。尼格買提事後在直播向劉謙道歉，任魯豫則補充說道，劉謙當天是含著眼淚離開春晚舞台，難過地表示：「估計以後再也參加不了春晚了」。

見證奇蹟的時刻到了！劉謙魔術《守歲共此時》邀請觀眾共同互動《2024央視春晚》| 中央電視台春晚

此外，春晚開始前，劉謙說配合的主持人只要不是撒貝寧就好，其他人他都沒意見；表演爭議爆發後，劉謙無奈地說：「下回還是撒貝寧吧。」