美國大廠英特爾（Intel）當年在半導體具有霸主地位，卻從遙遙領先到如今落後於台積電，《日經中文網》撰文分析，英特爾當初拒絕為第一代蘋果智慧手機iPhone生產晶片，因為在戰略轉捩點中誤判導致節節敗退。

日經中文網編輯委員田中曉人以「從英特爾教訓看錯過戰略轉捩點的恐懼」為題撰文指出，雖然英特爾在採用x86架構的個人電腦半導體市場上曾居主導地位，但已故第五任執行長歐德寧（Paul Otellini）錯過了蘋果2007年上市iPhone所創造的智慧手機用半導體需求。

歐德寧在卸任英特爾CEO職務時曾接受美國雜誌的採訪，他透露蘋果曾詢問他是否願意為第一代iPhone供應半導體，但他因誤判需求前景，認為不符成本而放棄與蘋果交易。

報導直指， 蘋果未能與英特爾合作，最終選擇與亞洲企業包括台積電等合作，推進了智慧手機使用的半導體的開發和生產，使大量半導體產能流向了台灣。如今，美國政府不得不投入大量補貼來支持英特爾，一個國家主力產業的重要企業，錯過戰略轉捩點的代價大得出人意料。