曾經差點助印地安人（現名守護者）拿下世界大賽冠軍，擁有兩屆美聯賽揚獎榮譽的右投克魯伯（Corey Kluber），曾是大聯盟最頂尖的強投之一，然而再強的運動員也敵不過運動傷害，37歲的克魯伯10日宣布退休，在大聯盟生涯13季留下116勝77敗、自責分率3.44的成績單。

「儘管離開投手丘，我對棒球的熱情依然堅定。」克魯伯在引退聲明中透露以不同身分貢獻棒壇的渴望，「我想尋求用不同能力繼續為這項運動做出貢獻的機會。對於所有將參與我在棒壇新篇章的成員，我很樂於將自己所學傳遞給下一代大聯盟球員。」

克魯伯是印地安人時期（2021年改名）最後輝煌的代表性人物之一，他在2011年升上大聯盟，直到2019年被交易到遊騎兵之間，成為隊史唯一榮獲兩屆賽揚獎肯定的強投，1461次三振與27.7％的三振率，則在隊史至少100場出賽的右投中排名第2。2016年更率領印隊殺入世界大賽並獨拿兩勝，最終才以3勝4敗不敵紅人。

然而離開克里夫蘭之後，克魯伯開始為傷所困，在遊騎兵只投1局就因右大圓肌撕裂而報銷。2021年他在洋基投出隊史第12場「無安打比賽」，解鎖另一個偉大成就，2022年轉戰光芒也重拾健康，先發出賽31場拿下10勝。不過去年在紅襪因右肩發炎被放入60日傷兵名單，身體告訴克魯伯該走下投手丘了，他也在今天宣布這個決定。