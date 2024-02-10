無論生活還是職場，難免會受到委屈，有人選擇接受，有的人則會反擊，《搜狐網》運勢專欄分享絕不受委屈的4星座，他們個性剛烈又倔強，被惹怒後會秒發飆，而且攻擊力十足，讓對手感到害怕。

▎牡羊座

牡羊座天生個性火爆，同時又很熱情，喜歡結交朋友，願意熱心幫助身邊的人，但對方若是來找碴，牡羊座受到一點委屈，就會瞬間變臉，收起原本友善的態度，難以控制脾氣，他們不希望被當成軟柿子，一旦被惹怒絕不忍氣吞聲。

▎金牛座

金牛座做事務實、沉穩，接到任務一定做到好，不過他們固執又很有原則，若被觸碰到底線，不會馬上發飆，而是嘗試講道理，除非對方不願妥協，甚至咄咄逼人，金牛座就不會再顧及情面，吵到對手認輸為止。

▎雙子座

雙子座脾氣雖然不大，但不容受到委屈，由於口才極佳、伶牙俐齒，吵架從未輸過，邏輯思維非常好，與別人發生衝突時，能瞬間搞清楚來龍去脈，用精闢的詞彙回擊對方，吵完架還會反省，檢討哪部分沒有好好發揮，並把對方列入黑名單。

▎獅子座

獅子座非常愛好面子，傲嬌又有自信，不允許受到別人挑戰或委屈，他們雖然大方不愛計較，但面對主動挑釁的人，獅子座絕對不會容忍，馬上採取行動反擊，完全不留顏面，利用強大的人際關係逼對方無路可走而認輸。