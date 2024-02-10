警方獲報後，短短8小時就在桃園大溪與大溪員警一同緝獲劉姓搶匪。（圖／警方提供）

警方獲報後，短短8小時就在桃園大溪與大溪員警一同緝獲劉姓搶匪。（翻攝畫面）

新北市三峽昨9日除夕下午13時許，1名64歲林姓婦人在文化路上騎樓擺攤賣彩券，1名有搶奪前科的59歲劉姓男子，見她好欺負，竟搶走她的彩券箱，警方獲報後，短短8小時就在桃園大溪與大溪員警一同緝獲劉姓搶匪，起獲被搶的整盒彩券，幸好只被他刮了5張面額2000元彩券，其餘彩券完好無缺！

警方表示，案發後也組成專案小組，查出這名搶匪搶完後步行到橋旁計程車排班處，搭乘小黃到大溪地區下車，三峽員警一路追到大溪，也聯繫桃園大溪分局到場協助，鎖定他前往一家彩券行兌換彩券，員警上門詢問，彩券老闆驚訝的說：「他剛剛才來換2500元！」完全沒想到來兌獎的顧客竟是一名搶匪，正當老闆與員警看著螢幕上的監視器議論紛紛時，沒想到這名搶匪竟然再度折返，進到彩券行打算再兌獎，員警一眼就認出是他，當場上前逮人，也搜出他搶奪得手價值約15萬元的彩券，通通物歸原主！

警方調查，監視器畫面拍下，身穿黑色上衣、鬼洗牛仔褲、頭戴帽T及口罩的男子，鬼鬼祟祟出現在便利超商騎樓，前後徘徊好幾次，確認騎樓賣彩券的只有林婦一人後，迅雷不及掩耳上前，一把將擺在彩券盒內的整捆彩券連箱子整個抱走。

59歲有搶奪前科的劉姓男子，2021年4月底凌晨才在板橋地區搶劫身障彩券商，得手新臺幣4萬元現金及30萬元的彩券遭板橋警方緝獲，劉男不思悔改，趁著9日除夕當天下午13時許跑到三峽文化路上，看準騎樓擺攤的林婦獨自一人賣彩券好欺負，上前將整個彩券箱一把搶走。

原來64歲的林婦與67歲的沈翁今年1月才剛申請到台彩經銷商資格，坐著輪椅的老公平常就由老婆及二個成年兒女陪伴，一同在文化路騎樓賣彩券，昨天中午是林婦與女兒幫忙販售，女兒利用空檔到超商內提領準備包給父母親的壓歲錢，沒想短短幾分鐘就被這名搶匪盯上，趁林婦獨自一人顧攤時上前行搶。

據了解，落網後劉姓搶匪還得意洋洋供稱，自己也害怕被抓，所以專挑身障人士行搶，但為何挑選林婦？他說：「我就是挑軟柿子啊！」林姓婦人接獲三峽員警告知搶匪落網，激動的說不出話來，她說被搶後心情很難過，加上昨晚又是除夕夜，一家團圓飯食不下嚥，沒想到馬上就接到員警來電告知搶匪抓到了!她喜極而泣，在派出所內也頻頻向員警致謝，至於這名搶匪除了犯下這起搶奪案外，身上更背著搶奪及竊盜二條通緝，三峽員警將他依搶奪罪移送新北地檢署偵辦，也建請檢方向法院聲押劉嫌。大過年自認為聰明，專挑軟柿子打劫，這下踢到鐵板，大年初一就得進牢裡好好反省！