今年春節連假只休7天引發民怨，一名網友問，今年初一、初二與周六、日強碰，怎麼沒補假，引起網友熱議，不少人表示，春節本來就只休4天，分別是除夕到初三，初四和初五本來要上班，只是剛好初一和初二與周末重疊，補假以後，加上小年夜休息，這樣一共才能連休7天。

一名網友近日在PTT上分享，剛剛看了行事曆，發現今年過年只放7天，而且初一、初二剛好是周六和周日，讓他很好奇，初一、初二是國定假日，時間和周休二日重疊，這樣不是應該要補假嗎，怎麼沒有補呢？

貼文引起網友討論，不少人表示，已經補休了，補在初四和初五這2天，而且小年夜也是彈性放假，得在2月17日補班補課，這樣過年才能休7天，「初四和初五不是補了嗎」、「有啊！初四、初五放假」、「其實過年只能放4天」、「本來搞不懂大家在說啥，結果一查才知道，台灣年假只有從除夕放到初三，其他日子本該上班，真的笑死人」。

根據「紀念日及節日實施辦法」規定，民俗節日中，除春節放假3天（初一到初三），其餘節日包括民族掃墓節（清明節）、端午節、中秋節、除夕及原住民族歲時祭儀都只放假1天，所以本來過年就只會放除夕到初三，一共4天假而已。