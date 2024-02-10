新竹縣長楊文科年初一回到故鄉峨眉鄉隆聖宮參拜，並發給民眾紅包。（邱立雅攝）

新竹縣長楊文科10日大年初一偕同夫人甘秀美、縣府一級主管等人，回到故鄉峨眉鄉隆聖宮參拜，同時為義炳乾坤展開揭牌儀式，祈求新的一年風調雨順，並發送紅包，向民眾道賀新年快樂，大朋友小朋友都特別前來領取紅包，隊伍大排長龍。

楊文科說，很高興特別回到故鄉峨眉鄉隆聖宮和鄉親拜年，同時發放紅包，祈求縣政順利及國運昌隆，縣民朋友平安快樂過新年，縣府團隊對縣政工作絕對加把勁，一步一腳印完成目標，包括五支箭及十大交通建設，全力以赴。

緊接著楊文科與縣府一級主管等人前往至峨眉著名地標天恩彌勒佛院，參加新春祈福儀式，再次祈求縣政工作順利推行、國泰民安、風調雨順，一同期許繼續為縣政打拚。

楊文科也前往新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑常勝軍的楊隆茶園，在茶農楊瑞隆的介紹下，眾人品嘗東方美人茶，大讚天然特有的果香和蜂蜜香回甘，東方美人茶為新竹縣重要特產之一，歡迎鄉親來新竹縣採買新竹縣特產作為特色伴手禮。

楊文科歡迎全國民眾來峨眉鄉走一走，品嘗東方美人茶，還能到峨眉湖坐遊艇遊湖，以及欣賞大彌勒佛，一定會有不同的感受。