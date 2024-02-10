蔡英文總統大年初一到中壢仁海宮發5000個總統府紅包，人很多。（楊宗灝攝）

新春趴趴走的蔡英文總統大年初一與行政院副院長鄭文燦到桃園中壢仁海宮參香祈福，發送5000個總統府1元小紅包，現場人潮從仁海宮一路擠爆到新街國小操場，顯見民進黨選戰雖丟失桃園市，人氣還能扳回一城。

蔡英文10日下午3時許抵達中壢仁海宮，現場人山人海等著領蔡英文卸任前，最後一次以總統身分發送的1元小紅包。不過蔡英文現身後並未致詞也未接受訪問，僅與民眾互動拍照，停留40分鐘發送5000個小紅包，人潮多到讓路過民眾驚呼：「好可怕。」