基隆一名78歲張姓老翁前天（8日）下午4許，帶著小狗遺體至中正區調和街後山掩埋，但遲遲未歸，家屬等不到張翁回家相當焦急，入夜向警方報案；基隆市消防隊員連續3天搜尋張翁下落，今天（10日）下午2時許，於調和街轉運站發現張翁，但已明顯死亡，已通知家屬及警方到場，至於死因還有待進一步釐清。

據了解，張翁的陳姓女婿在8日晚間7時許，向基隆市警局第二分局八斗子派出所報案，表示其岳父當天下午4時許，帶著小狗遺體至調和街八斗山莊住處後山掩埋，卻遲遲未歸，家屬一直等不到人，才向警方報案協尋。

張姓老翁被尋獲時已明顯死亡。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

搜救人員在基隆中正區調和街後山搜尋張翁下落。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

搜救人員指出，張翁出門時穿著黃色雨衣，並未帶手機出門，當晚獲報後，調派中正分隊2車6名隊員，在張翁家人陪同下，入山搜尋張翁下落，但找無張翁。在連日持續搜救下，於10日下午2時終於在調和街轉運站進入約20公尺處找到張翁，但張翁已無生命跡象。

消防局表示，已通知家屬到場，並通知警方到場處理，以釐清張翁死因。