29歲的知名YouTuber見習網美小吳2017年起經營頻道，起初影片以星座分析為主，近年影片包含旅遊、生活、美食等等，在YouTube擁有128萬粉絲訂閱，而小吳每年都會在除夕舉行限時活動，貼文在24小時內收到多少讚數就包多少錢給媽媽，今年許多藍勾勾好友湧入幫忙宣傳，最終金額超驚人。

見習網美小吳9日除夕中午在Instagram發文，舉辦「第三屆愛媽咪紅包大賞」，限時24小時內，一個讚=媽媽紅包1元，讓網友決定包給媽媽多少，活動於10日中午12點截止，見習網美小吳說：「究竟今年紅包太后會拿到多少紅包呢？請各位網友手下留情啊～」。

貼文湧入超多網友按讚，就連羽球選手戴資穎都現身留言區：「小吳新年快樂，一直在等待這篇」，同樣助陣的藍勾勾名人還有徐凱希、莫莉、金針菇、紀卜心、陳語謙、一隻阿圓等等，見習網美小吳發完後看到這樣熱烈的情況回應：「我要先去領錢了…….」。

見習網美小吳要包35萬5568元給媽媽。（圖／beauty___wu Instagram）

其他網友紛紛笑翻：「這個金額要用幾個紅包袋裝得下」、「每年這時都興奮的好像是給我一樣」、「阿姨今年要用行李箱來裝錢了嗎」、「包100萬吧」、「龍年荷包隆起來！」、「助吳媽一臂之力 」、「小帳們都準備好了」、「估計要保全陪同領錢的金額」。

24小時過去，小吳公布總金額是35萬5568元，他寫下「終於結束了」、「再見了錢錢」，而小吳媽媽每年會將紅包拿去做善事，大筆進帳用在幫助社會，暖心舉動讓許多人佩服。