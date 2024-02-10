陳姓主嫌竟在民宅經營起職業賭場，農曆大年初一凌晨，警方一舉搗破這處天九牌賭場，逮獲賭場負責人與賭客等9人。（圖／警方提供）

台北市北投分局清查轄內易賭博場所，發現有不肖賭博集團刻意利用春節警方忙於維護治安與交通工作，竟在民宅經營起職業賭場，農曆大年初一凌晨，警方一舉搗破這處天九牌賭場，逮獲賭場負責人與賭客等9人。

警方表示，在員警蒐證過程，發現47歲陳姓主嫌賭場在外設有監視器及把風人員，賭場出入門禁管制嚴密，一般人不易進出，警方登門時即由該員警先行控制在1樓的把風人員，此時2樓現場賭客們聚賭氣氛仍然熱絡，渾然不知在外埋伏員警已一舉湧入2樓，當場查獲陳姓主嫌及共犯3人及賭客6名等9人，這處職業賭場在大年初一開張第1天就被警方搗破、關門，共查獲賭資、抽頭金共28200元。

全案依刑法賭博罪，將負責人及員工移送臺灣士林地方檢察署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁罰；為了讓民眾安心過好年，北投分局亦將持續加強取締職業賭場，並針對可能提供賭博的場所加強清查臨檢，以展現防堵賭博歪風及杜絕賭博貪念，維護社會治安。