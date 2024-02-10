金管會下了通牒，新光金控必須在農曆年後不久，交出新壽增資的規畫，以符合資本適足率的法定要求。新壽董座魏寶生與副董事長洪士琪接受專訪，提出解方。

根據《財訊》雙週刊報導，自從去年6月改革派取得新光金控的經營權後，今年1月，新光金控大股東之間再度隔空交鋒，所有的放話、聲明都圍繞一個關鍵點—子公司新光人壽（簡稱新壽）的增資款該從哪裡來？

新壽因為販售高利率保單及投資失利等因素，導致財務體質脆弱；新光金控前經營團隊因此承諾金管會，2023年起連續3年，新壽每年必須增資70億元。

這麼做的一個重要原因，是為了讓新壽的RBC（資本適足率）維持在200%的監理紅線之上，否則2026年接軌國際ICS（保險資本標準）和IFRS 17（新的壽險業會計處理準則），會有很大的困難。

但是，2023年第一筆70億元承諾跳票了！去年下半年新光金控以帳上自有資金注資15億元給新壽，雖然新壽本身也透過發行次順位債130億元，暫時讓RBC過關，這看在主管機關眼中等同沒兌現承諾，少了55億元。偏偏去年12月的RBC又掉落法定標準之下，再度讓這場增資風波攤在陽光下。

前經營層主張循慣例，以低於票面的價格向新光金控股東現金增資，取得股款後再注資給新壽，認為這是最有效率解決眼前RBC不足的方法，否則後續難保不會衍生各種罰則。

但是以洪士琪為首的改革派並不認同：「我們概括承受所有問題，但不代表新光金控可以不努力而直接去跟股東拿錢；我們如果這樣做，跟以前有什麼不同？」洪士琪接受《財訊》專訪時表示。

目前洪士琪擔任新壽的副董事長，與新壽董事長魏寶生並肩作戰，兩人同時也是新光金控的董事；主張先行「自救」，真的沒辦法才找股東拿錢。洪士琪指出，新光金控與子公司共有5兆元的資產，新壽有3.8兆元，「這麼多的子公司與資產，有沒有辦法靠自己的能力提升，或是再找出其他錢？我們每天都在算，但是翻箱倒櫃也是需要時間的。」

尊崇改革初心，洪士琪希望能從根本扭轉經營體質，只是一個60年的企業要改革，談何容易；更麻煩的是，眼下時間並不站在洪士琪這一方。1月22日，金管會約談新光金控與新壽高層，要求1個月內提出改善資本的規畫，扣掉農曆年節，沒剩多少日子。