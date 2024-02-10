金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）過去兩季都是NBA頭號「大三元製造機」，本季卻面臨國王長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）的強勢逼宮。兩人賽前本季都有16場大三元，結果沙波尼斯以17分、17籃板、10助攻完成第17場，不僅以1場之差超越23分、8籃板、7助攻的約基奇，也助國王以135比106勝出。

「跟最佳球員對決總是更刺激、更有趣，」沙波尼斯說：「作為一個鬥士，你總是想要挑戰自我，總是想要對決最強的。」

沙波尼斯是國王仍有機會自2004至06賽季後，首次連兩季打入季後賽的主要原因，今天他在場上出手9投7中、抓下16個防守籃板，近3季他的大三元場次從5次、14次進步到本季過半不久已有17次，希望成為沙加緬度時代第2位拿下單季最多大三元的國王球員，另一位是1999-00賽季的韋伯（Chris Webber），該季5場就與奇德（Jason Kidd）並居全聯盟第1。

沙波尼斯的對手是鬼神等級的約基奇，過去兩季各繳出19、29場大三元，本季迄今16場其實也維持正常進度。不過約基奇已連3場沒有大三元，尋求衛冕的金塊則吞下近4戰的首敗，錯過超越灰狼獨居西區龍頭的機會，反以半場勝差落居第4位。