一名加拿大男子7日搭乘泰國航空客機準備從清邁起飛時，突然恐慌症發作，開啟一扇艙門，導致緊急逃生滑梯彈開，由於當時客機已經在跑道上準備起飛，逃生滑梯突然彈開，造成後續航班大亂，影響數千名旅客，該名男子後續被捕，根據泰國法律，他最重恐被判死刑。有媒體報導，該男子是一名華裔。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）報導，當地時間7日深夜9時許，泰國航空空巴編號TG121客機按行程，準備從清邁國際機場起飛前往曼谷，當所有機艙門都關閉、客機開始進入跑道等待塔台指示起飛後，加拿大籍40歲男子黃世香（Wong Sai Heung，譯音）突然開始大叫，並要求空服員打開艙門讓他下機。

空服員拒絕後，男子突然衝到駕駛艙後方的出口、試圖開啟艙門，導致該艙門的緊急逃生滑梯彈開。

由於事發在跑道上，機組員無法立即將逃生滑梯收回，塔台獲報後隨即通知技師前來切斷滑梯，並將客機拖離跑道。不過這起事件也影響另外13個航班、總計2295名乘客，當中有8個航班被迫在空中盤旋，直到跑道清空才能落地。

機上乘客也捕捉到工作人員前來解決滑梯彈開情況的畫面。

加拿大華裔男子Wong Sai Heung搭乘泰國航空時，突然打開艙門、釀成逃生滑梯彈開，機上乘客捕捉到地勤人員前來解決問題的畫面。

黃男釀禍後，泰國警方也隨即上機將他逮捕。

黃男自稱是電腦工程師，來自溫哥華，飛機起飛前突然恐慌症發作，他認為自己被當地組織跟蹤，擔心被攻擊，因此想要趕快下機，才會導致他急忙開啟艙門，希望跳機。另外有多家媒體報導黃男為華裔。

泰國警方目前仍在調查這起事件，他們已將黃男送至當地醫院檢查。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，警方指控黃男危害客機及乘客，並且拒絕服從機長命令，CNN指出，黃男若被定罪，最重可能被判處死刑、坐牢20年，或判罰60至80萬泰銖，不過泰國自2018年以來未執行過死刑。