一名加拿大男子7日搭乘泰國航空客機準備從清邁起飛時，突然恐慌症發作，開啟一扇艙門，導致緊急逃生滑梯彈開，由於當時客機已經在跑道上準備起飛，逃生滑梯突然彈開，造成後續航班大亂，影響數千名旅客，該名男子後續被捕，根據泰國法律，他最重恐被判死刑。有媒體報導，該男子是一名華裔。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）報導，當地時間7日深夜9時許，泰國航空空巴編號TG121客機按行程，準備從清邁國際機場起飛前往曼谷，當所有機艙門都關閉、客機開始進入跑道等待塔台指示起飛後，加拿大籍40歲男子黃世香（Wong Sai Heung，譯音）突然開始大叫，並要求空服員打開艙門讓他下機。

空服員拒絕後，男子突然衝到駕駛艙後方的出口、試圖開啟艙門，導致該艙門的緊急逃生滑梯彈開。

由於事發在跑道上，機組員無法立即將逃生滑梯收回，塔台獲報後隨即通知技師前來切斷滑梯，並將客機拖離跑道。不過這起事件也影響另外13個航班、總計2295名乘客，當中有8個航班被迫在空中盤旋，直到跑道清空才能落地。

機上乘客也捕捉到工作人員前來解決滑梯彈開情況的畫面。

加拿大華裔男子Wong Sai Heung搭乘泰國航空時，突然打開艙門、釀成逃生滑梯彈開，機上乘客捕捉到地勤人員前來解決問題的畫面。

黃男釀禍後，泰國警方也隨即上機將他逮捕。

黃男自稱是電腦工程師，來自溫哥華，飛機起飛前突然恐慌症發作，他認為自己被當地組織跟蹤，擔心被攻擊，因此想要趕快下機，才會導致他急忙開啟艙門，希望跳機。另外有多家媒體報導黃男為華裔。

泰國警方目前仍在調查這起事件，他們已將黃男送至當地醫院檢查。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，警方指控黃男危害客機及乘客，並且拒絕服從機長命令，CNN指出，黃男若被定罪，最重可能被判處死刑、坐牢20年，或判罰60至80萬泰銖，不過泰國自2018年以來未執行過死刑。

文章來源：Canadian arrested for allegedly opening plane door, deploying evacuation slide in Thailand
文章來源：Tourist allegedly tried to open plane’s emergency exit door after he believed he was being stalked by underground organization: report
文章來源：Canadian arrested after 'trying to leave flight'
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