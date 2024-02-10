三重先嗇宮昨（9）日抽出國運籤，抽中「第十六首」下下籤。（先嗇宮提供）

新年伊始，知名三重先嗇宮昨（9）日抽出國運籤，抽中「第十六首」下下籤，先嗇宮董事長李乾龍解籤詩，表示神農大帝很靈感，此詩意思是要台灣島內不管朝野或是兩岸，都要放下是非，「不要再吵來吵去」，要大家共同為全台2300萬人民打拚。

先嗇宮昨天深夜抽出國運籤，詩詞為「官事悠悠難辨明，不如息了且歸耕；旁人煽惑君休信，此事當謀親弟兄」，李乾龍解惑，指出這首籤詩就是在說「台灣島內，不管朝野或是兩岸，都要放下」。

「昨天看完這個籤詩，我一整晚沒睡」，李乾龍說，神農大帝很靈感，就是指兩岸還有朝野，大家都要放下是非，尤其是台灣島內，大家都要放下，「不要再吵來吵去，共同為全台2300萬人民努力」，另外不要聽信旁人有的沒有，大家都是兄弟。

李乾龍說，今天上午新北市長侯友宜、民眾黨不分區立法委員黃國昌都先後到先嗇宮參拜，黃國昌也在要離開前找他打招呼，他也給黃看詩籤，他說，誰來選新北市長都沒關係，只要心繫台灣就好。